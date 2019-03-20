Контракт з очільником «Нафтогазу» буде продовжено

Кабінет міністрів ухвалить рішення про продовження контракту з правлінням НАК «Нафтогаз України» та його головою Андрієм Коболєвим.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду, повідомляє Економічна правда.

За словами Гройсмана, в нових контрактах членів правління будуть міститися три вимоги: здійснити анбандлінг «Нафтогазу» до 1 січня 2020 року, наростити видобуток газу компанією «Укргазвидобування» та зменшити рівень заробітних плат на 50% зі скасуванням преміальних виплат.

Нові умови контрактів погоджені з Наглядовою радою «Нафтогазу».

Прем’єр-міністр анонсував «щомісячні та щоквартальні» звітування щодо досягнення цілей: збільшення обсягів видобутку газу компанією «Укргазвидобування» з теперішніх 15 млрд кубічних метрів до 18 млрд кубометрів щороку та відокремлення оператора газотранспортної системи.

«Якщо ці цілі не будуть виконані — це буде підставою для розторгнення контракту», — заявив Гройсман.

Новий конкурс на посади голови та членів правління «Нафтогазу» відбудеться після 20 березня 2020 року.