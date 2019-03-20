КСУ відмовився оцінювати закон про перехід релігійних громад

Конституційний суд України відмовився відкривати конституційне провадження за скаргою 47 народних депутатів на закон про перехід релігійних громад з однієї церкви до іншої.

Про це повідомляється на сайті суду.

«19 березня Велика палата Конституційного суду України на засіданні розглядала питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи». Постановлено ухвалу Великої палати Конституційного суду України про відмову у відкритті конституційного провадження», - йдеться у повідомленні.

Верховна Рада 17 січня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи)».

Він, зокрема, передбачає, що парафія може прийняти рішення про перехід в іншу церкву 2/3 голосів учасників повноважних зборів.

18 січня ряд народних депутатів на чолі з членами «Опоблоку» Вадимом Новинським, Олександром Долженковим та Василем Німченком направили в КС подання щодо закону про перехід релігійних громад.

У Києві 15 грудня 2018 року відбувся об’єднавчий собор, на якому було створено Православну церкву України та обрано її предстоятеля - митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Станом на 20 березня до Православної церкви України перейшли понад 500 парафій УПЦ Московського патріархату.