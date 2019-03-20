Російському омбудсмену сподобалось, як у Києві судять за державну зраду

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що задоволена перебігом судового засідання щодо керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.

Такий коментар вона розмістила у своєму Instagram.

«Я задоволена результатом сьогоднішнього засідання, суд проходив з дотриманням норм національного та міжнародного законодавства, він задовольнив рішення про відміну «клітки» для Кирила Вишинського і він брав участь у засіданні разом з адвокатами. Це значною мірою полегшило спілкування і підвищило гарантії захисту», - зазначила вона.

Також російський омбудсмен оприлюднила свій відеокоментар щодо можливості відвідати наступне засідання щодо Вишинського.

«Скоріш за все, у мене буде заплановано відрядження...Якщо не зможу перенести, тоді буду отримувати інформацію від вас, читати кожен рядок, який напишете ви і, звісно ж, від адвокатів», - зазначила вона.

У відповідь на коментар журналіста за кадром, що українські ЗМІ транслюють події українською мовою, Москалькова зауважила, що в такому разі «краще вивчити українську мову».

20 березня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду розпочав розгляд касаційної скарги захисту керівника «РИА Новости Украина» Вишинського на рішення суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До Києва на суд прибула російський омбудсмен Москалькова.

Вишинського затримали у Києві 15 травня 2018 року. Тоді за результатами слідчих дій було отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі «РИА Новости Украина», містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній і інформаційній безпеці.

Вишинського заарештували без права внесення застави і оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання його винним. Він усі обвинувачення заперечує.

Пізніше Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимира Путіна за захистом.

Українська сторона неодноразово заявляла, що готова розглянути питання видачі Вишинського Росії в обмін на утримуваних там українців, але для цього РФ повинна подати відповідний запит.

За результатом досудового розслідування прокуратура АР Крим направила обвинувальний акт відносно Вишинського до Подільського райсуду Києва для розгляду по суті.

Зараз Вишинський перебуває у Київському слідчому ізоляторі.