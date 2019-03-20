 

20 марта

16:56

Україна запровадила нові санкції проти РФ

15:17

Російському омбудсмену сподобалось, як у Києві судять за державну зраду

15:06

КСУ відмовився оцінювати закон про перехід релігійних громад

12:02

Контракт з очільником «Нафтогазу» буде продовжено

08:59

Дoба ООС: знищено декілька окупантів

19 марта

10:14

«Мінський процес»: АМКУ дозволив віддати дизельну трубу Медведчука фірмі з «братньої» Білорусі

09:00

Дoба ООС: загинув ще один український військовослужбовець

18 марта

19:05

Слідство вийшло на слід організаторів підпалів київських магазинів Roshen

15:02

Поведінка у кабінках: МВС нагадує виборцям, за що можна отримати 3 роки

13:16

НАТО вимагає повернення Криму Україні

13:05

Недержавні ЗМІ Білорусі бойкотують «кримську» прес-конференцію російського посла

12:39

Парубій вважає, що розгляд «мовного закону» затягують свідомо

09:06

Дoба ООС: загинув один український військовий, ще двох поранено

17 марта

11:47

Євросоюз декларує продовження тиску на РФ через анексію Криму

09:10

Доба ООС: один український військовий загинув, ще одного поранено

16 марта

15:31

Україна здобула ще одну нагороду на Чемпіонаті світу з біатлону

14:16

Тарута вирішив на виборах підтримати Тимошенко

13:02

Порошенко приїхав до Полтави і звільнив голову ОДА

09:16

Дoбa ООС: знищено двох окупантів

15 марта

12:35

Троє суддів Конституційного суду вважають, що голова КСУ має піти у відставку

09:31

Дoбa ООС: обстріли не припиняються, втрат немає

14 марта

17:25

Звільнено голову Служби зовнішньої розвідки

14:38

Кандидат у президенти Вілкул – справжній байкер: живе у екс-тещі і катається на її Harley Davidson

09:49

Дoбa ООС: поранено двох українських військовослужбовців

13 марта

09:14

Доба ООС: двох окупантів ліквідовано, чотирьох поранено

12 марта

16:39

САП передала Луценку подання на двох нардепів

14:44

Порошенко призначив заступником секретаря РНБО екс-кандидата у президенти, що знався на користь Порошенка

12:33

Порошенко ініціює звільнення голови Полтавської ОДА

11:21

У Раді прокрутили запис «розмови Коломойського з Тимошенко»

09:38

Справа «Укроборонпрому»: правоохоронці все знали и все «зливали»

Україна запровадила нові санкції проти РФ

Президент України указом № 82/2019 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».


Про це повідомляє прес-служба РНБО:

«Президент України Указом № 82/2019 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

За ініціативою Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України і Національного банку України було запроваджено санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які:

були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку;

причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків;

організовували та сприяли проведенню псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, кримського півострова;

демонстративно порушували українське законодавство щодо в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму;

поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту;

незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.

Крім того, санкції застосовано до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ.

РНБО України також запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США та Канада.

Також на підставі пропозицій Національного банку України продовжено санкції до 4 банків з капіталом держави-агресора.

Водночас, у зв'язку з досягненням мети запровадження санкцій, за поданням СБУ скасовані обмежувальні заходи щодо 8 юридичних осіб, більшість з яких припинила господарчу діяльність.

Також за ініціативою СБУ внесені технічні правки до ідентифікаційних даних однієї фізичної та двох юридичних осіб.

Відповідно до ст. 1 і 5 Закону України «Про санкції» санкції застосовуються до юридичних осіб - резидентів України, виключно якщо вони причетні до здійснення терористичної діяльності. У зв'язку з цим РНБО України доручило Службі безпеки України завершити перевірку причетності до терористичної діяльності юридичних осіб, перелік яких наведено в додатку 1 Постанови Верховної Ради України від 4 жовтня 2018 року. Тому питання щодо застосування санкцій, ініційованих Верховною Радою України, буде розглянуто після завершення такої перевірки».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

20 Марта 2019 16:56

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (41)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5)

На обвал мосту через Керченську протоку (67)

На арешт Медведчука чи Новинського (88)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (138)

На виконання Мінських угод (5)

На покращення (21)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 