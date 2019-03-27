Окупанти знов влаштували облаву на кримських татар

Вранці в середу, 27 березня, в Сімферополі та Білогірському районі в окупованому Криму російські силовики проводять обшуки в будинках, як мінімум, 25-ти кримськотатарських сімей.

Про це повідомляє ATR.

Як повідомляють у соцмережах, обшуки проводяться, зокрема, в будинках активістів «Кримської солідарності» й у цивільних захисників.

Російські силовики в декількох мікрорайонах і селах Сімферополя перекрили вулиці.

За інформацією Крим. Реалії, в мікрорайоні Кам'янка квартал, де проходить обшук, перекритий Росгвардією, місцевих жителів не пропускають додому.