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Окупанти знов влаштували облаву на кримських татар

Вранці в середу, 27 березня, в Сімферополі та Білогірському районі в окупованому Криму російські силовики проводять обшуки в будинках, як мінімум, 25-ти кримськотатарських сімей.


Про це повідомляє ATR.

Як повідомляють у соцмережах, обшуки проводяться, зокрема, в будинках активістів «Кримської солідарності» й у цивільних захисників.

Російські силовики в декількох мікрорайонах і селах Сімферополя перекрили вулиці.

За інформацією Крим. Реалії, в мікрорайоні Кам'янка квартал, де проходить обшук, перекритий Росгвардією, місцевих жителів не пропускають додому.


Укрінформ

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27 Марта 2019 09:57

 

 

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