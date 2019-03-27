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Понад 300 тисяч громадян України змінили місце голосування на виборах президента

Найбільшу кількість заяв подано виборцями Донецької і Луганської областей.


Про це повідомила глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Так, з 2 січня до 25 березня для голосування за фактичним місцем перебування зареєструвалися 315 725 громадян України.

«Найбільшу кількість заяв подано від жителів Донецької і Луганської областей — 63 869 і 28 834 відповідно. За останній тиждень було подано більше 210 тисяч заяв про тимчасову зміну місця голосування, в той час як за попередні майже три місяці — близько 100 тисяч», — розповіла Сліпачук.

Вона зауважила, що на сайті Держреєстру виборців у результатах відповіді на запит щодо наявності виборця в ДРВ додана інформація щодо тимчасової зміни місця голосування. Також тут вказані номер та адреса виборчої дільниці, до списку якої буде включено виборця.


"ОБКОМ"

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27 Марта 2019 10:10

 

 

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