Луценко обіцяє відкрити провадження щодо польоту Бойка та Медведчука до Москви

У середу, 27 березня, буде зареєстровано кримінальне провадження про незаконний перетин кордону у зв'язку з польотом народного депутата, кандидата в президенти Юрія Бойка та представника «Опозиційної платформи - За життя», кума Путіна Віктора Медведчука на переговори до Росії.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, виступаючи на засіданні Кабінету міністрів, відповідаючи на відповідні зауваження міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

«Шановний пане прем'єр-міністр, шановний пане міністр внутрішніх справ, з вашого дозволу повідомлю про те, що сьогодні буде зареєстровано провадження про незаконний перетин кордону. Але питання не тільки до аерослужби, але й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб усупереч встановленому порядку. Проте провадження буде зареєстровано і відповідна реакція не забариться», - сказав Луценко.

Нагадаємо, в п'ятницю кандидат у президенти України, один із засновників партії «Опозиційна платформа - За життя» Ю. Бойко і голова політради «Опозиційної платформи - За життя» Віктор Медведчук провели зустріч у Москві з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою «Газпрому» Олексієм Міллером.