Навіть Порошенко визнав, що від Мінстеця «інформаційної перемоги» не дочекатися

Президент оцінив діяльність свого кума Юрія Стеця у Міністерстві інформаційної політики.

На зустрічі з блогерами Петро Порошенко визнав, що Мінстець не відповідає його сподіванням.

Про це розповив сьогодні у Facebook блогер Віктор Литовченко, який брав участь у цій зустрічі:

«МінСтець – збитий льотчик, це ясно давно, Стецю він (П. Порошенко – «Обком») прямо це сказав. Експеримент не те щоби зовсім невдалий, але видно, що такими методами інформаційні перемоги не клепаються…

В боротьбу з гібридним ворогом треба активніше залучати Європу, яка тупо прохлопала, як орки навчились користуватись її демократичними інструментами. Навів приклад Шарія. Даля Грібаускайте навіть не повірила, що той до цих пір числиться в її країні політичним біженцем, чи як там цей чорт числиться… Навіть довго переконувала Порошенка, що той щось напевне сплутав».