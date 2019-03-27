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Мороз просить більш не вважати його кандидатом у президенти
Про колишній спікер Верховної Ради заявив сьогодні.
У Facebook Олександр Мороз написав:
«ЗАЯВА
Політрада партії, що висунула мою кандидатуру на пост Президента України, на своєму засіданні проаналізувала хід виборчої кампанії і зробила обґрунтований висновок про підготовку небувалої безцеремонної фальсифікації виборів.
Нинішня кампанія змістом означає псевдодемократичне прикриття боротьби олігархів з олігархами за доступ до влади задля своїх корисливих інтересів.
Актив партії вважає недоцільним продовжувати мою участь в кампанії – політичному фарсі, змирившись з його суттю.
Враховуючи викладене, прошу не вважати з цього часу мене кандидатом на пост Президента України».
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