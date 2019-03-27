Мороз просить більш не вважати його кандидатом у президенти

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році? На президентські та парламентські вибори (45) На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (5) На обвал мосту через Керченську протоку (72) На арешт Медведчука чи Новинського (97) На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (158) На виконання Мінських угод (5) На покращення (22) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ