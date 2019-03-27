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«Справа Мораєса»: УЄФА розгляне скаргу на Україну

Збірна України з футболу ризикує отримати дві технічні поразки у відборі на Чемпіонат Європи 2020 року.


УЄФА прийняв скаргу Федерацій футболу Португалії та Люксембургу та відкрив дисциплінарне провадження за статтею 55 Дисциплінарного регламенту УЄФА, інформує офіційний сайт організації, повідомляє Футбол 24.

Обидві країни скаржаться на те, що нападник збірної України Жуніор Мораєс, який взяв участь в обох поєдинках, був натуралізований незаконно.

Протест був поданий до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА, який прийме рішення з даного питання на одному зі своїх наступних засідань, дата якого наразі не підтверджена.

Вчора з'явилась інформація, що нападник збірної України Жуніор Мораєс натуралізований з порушенням правил ФІФА, адже не проживав на території України безперервно протягом 5-ти років.

Проте представники Федерації футболу України запевняють, що форвард «Шахтаря» отримав громадянство України законно.

Нагадаємо, Україна у двох стартових матчах кваліфікації на Євро-2020 зіграла унічию з Португалією та вирвала перемогу в Люксембургу. Таким чином, наразі в активі «синьо-жовтих» 4 очки та поточне перше місце в групі «B».

У випадку доведення порушення вимог щодо натуралізації Жуніора Мораєса нашій команді загрожують дві технічні поразки.


"ОБКОМ"

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27 Марта 2019 21:26

 

 

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