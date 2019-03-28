Дoбa ООС: втрати тільки в окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 28 березня говориться:

«27 березня противник 13 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому 10 разів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, та витративши 117 артилерійських боєприпасів калібрів 122, 120 та 82 мм. Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з артилерійських систем, мінометів, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв наших захисників п'ять разів:

з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту ОПИТНЕ;

двічі – з гранатометів різних систем – поблизу села ГНУТОВЕ;

зі станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту ЧЕРМАЛИК;

з великокаліберних кулеметів – біля села ЛЕБЕДИНСЬКЕ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив вісім обстрілів:

чотири рази – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів – біля села КРИМСЬКЕ.

з мінометів 120-го та 82-го калібрів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ;

з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойової машини піхоти БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села НОВООЛЕКСАНДРІВКА;

з мінометів 82-го калібру – у районі населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ;

з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів – біля міста СВІТЛОДАРСЬК.

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому одного та поранивши двох окупантів.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».