У Криму вже заарештовано 9 кримськотатарських активістів

Російський Київський районний суд Сімферополя 28 березня продовжить обирати запобіжний захід ще 11 кримськотатарським активістам, затриманим учора в ході масових обшуків.

Про це в коментарі Крим.Реалії розповів адвокат Айдер Азаматов.

28 березня, розповів адвокат, «будуть чергові судові засідання у цій справі. Ймовірно вони почнуться з 11-12 годин дня. Станом на зараз усі затримані доставлені в ІТТ, можливо, вони перебувають у різних ізоляторах, або навіть у різних містах, тому що число заарештованих рекордне. Решта 11 осіб чекатимуть суду завтра. Ілюзій ніхто не плекає. Все передбачувано і очікувано. Ймовірно, запобіжний захід у відношенні решти 11 осіб буде таким же – утримання під вартою».

Учора Київський райсуд Сімферополя заарештував дев'ятьох кримськотатарських активістів, затриманих вранці.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провили у Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність».

Також під час обшуку в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя були затримані двоє з тих, хто прийшов підтримати своїх співвітчизників, – Ескендер Мамутов і Еміль Зіядінов. Цьому передувала бійка між російськими силовиками і жителями Кам'янки.

Громадське об'єднання «Кримська солідарність» повідомляє про затримання на вулиці Мемета Аппазова в сімферопольському мікрорайоні Кам'янка 5 осіб з-поміж тих, хто прийшов підтримати своїх співвітчизників. Їхні прізвища не називають.

У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків у Криму, проте не назвали кількість підозрюваних та їхні прізвища.

Повідомлялося, що обшуки проходять в селі Строгонівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.