Російській актор-«сват», заборону на в’їзд якого до України скасовано, зібрався до окупованої Керчі

Російський актор Федір Добронравов, якому Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в’їзд в Україну, планує виступити в анексованому Криму.

Інформація про майбутні гастролі акторського колективу за участі Добронравова оприлюднена на сайті керченського ДК «Корабел», повідомляє Крим.Рєалії.

Як повідомляється на сайті, Добронравов грає у виставі «Пастка для чоловіка», який покажуть в Керчі 8 квітня. У виставі також беруть участь російські артистки Тетяна Васильєва й Олена Сафонова.

Про заплановані в Керчі гастролі також повідомляється на сайті російського агентства «Санкт-Петербург Концерт».

27 березня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону серіалу «Свати». За позовом компаній «1+1» та «Кіноквартал», суд визнав протиправною і скасував заборону на в’їзд актору «Сватів» Федору Добронравову.

Іноземні артисти й інші діячі культури порушують українське законодавство, приїжджаючи з гастролями в анексований Росією Крим через закриті України пункти пропуску.