Держсекретар США анонсував спільні з НАТО заходи проти РФ через її агресію щодо України

Він також визнав, що для захисту України від агресора Заходом зроблено замало.

Державний секретар США Майк Помпео анонсував в найближчому майбутньому спільні з НАТО додаткових заходах щодо Росії у зв'язку з її агресією проти України. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на слуханнях у Палаті представників Конгресу США в середу, 27 березня, Помпео зазначив, що на наступному тижні Вашингтон відвідають представники країн Північноатлантичного альянсу. Додаткові кроки партнери, за даними Помпео, зроблять, щоб вплинути на Росію у зв'язку з її агресією проти України.

«На наступному тижні, сподіваюся, я зможу оголосити про ще одну серію заходів, які ми спільно зробимо проти Кремля», - зазначив держсекретар США.

Також він визнав, що Вашингтону слід було б зробити більше для вирішення проблем в Україні через вплив Москви.