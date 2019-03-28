BBC вибачилась за статтю про Порошенка и Трампа

Британська телерадіомовна корпорація BBC вибачилась і погодилася виплатити відшкодування президентові України Петру Порошенку за матеріал про те, що сторона Порошенка заплатила за його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє BBC news Україна.

«Вибачення стосується некоректного матеріалу, в якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з Дональдом Трампом», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що таку інформацію озвучили і в телевізійній програмі BBC.

Про яку суму компенсації йдеться, видання не повідомляє.

8 лютого видання PressGazette повідомило, що суд у Лондоні в ході попереднього слухання справи визнав однобоким матеріал ВВС, в якому йшлося про те, що посередники українського президента Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тисяч доларів за першу зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

У 2018 році президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через цей матеріал.

У позові йдеться, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення, і ця історія залишається доступною на веб-сайті BBC.

У матеріалі ВВС йшлося про те, що пізніше засуджений адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів від посередників Порошенка за організацію першої зустрічі між ним та Дональдом Трампом у червні 2017 року.

В адміністрації Порошенка назвали публікацію ВВС відвертою брехнею і вимагали спростування цієї інформації.