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Соціологічні підсумки передвиборчої кампанії: трійка лідерів не змінилася

28 березня – останній день, коли можна оприлюднити результати соціологічних опитувань, пов'язаних із виборами президента 31 березня.


Інтерфакс-Україна наводить останні результати досліджень провідних соціологічних фірм.

Опитування «Демініціатив» і КМІС:

На виборах президента України шоумена Володимира Зеленського готові підтримати 17,8% опитаних українців, нинішнього президента Петра Порошенка - 11,7%, лідерку партії «ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко - 8,2%, свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 20 по 26 березня й оприлюдненого на прес-конференції в четвер.

Водночас, згідно з опитуванням, серед тих, хто готовий прийти на вибори й уже визначився з кандидатом, за В.Зеленського мають намір віддати свої голоси 27,6% респондентів, за П.Порошенка - 18,2%, за Ю.Тимошенко - 12,8%.

Далі йдуть народний депутат Юрій Бойко, за якого готові проголосувати 7,1% усіх опитаних (11,1% серед тих, хто визначився з кандидатом), лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко - 5,4% (8,4% тих, хто визначився), лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 3,4% (5,2% тих, хто визначився), екс-глава СБУ Ігор Смешко - 2,8% (4,4% тих, хто визначився), заступник голови парламентської фракції «Опозиційний блок» Олександр Вілкул - 2,6% (4% тих, хто визначився), представник партії «Свобода» Руслан Кошулинський - 1,1% (1,7% тих, хто визначився). Решта кандидатів набирають менше ніж 1% голосів виборців.

Опитування проводилося з 20 по 26 березня 2019 року. Загалом було опитано 1600 респондентів у всіх областях України, крім окупованих територій АР Крим і Донецької та Луганської областей. Статистична похибка не перевищує 3,7%.

Опитування «Рейтингу»:

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», оприлюдненими в четвер, лідером президентського рейтингу залишається В.Зеленський, за якого готові проголосувати 20,6% усіх опитаних, за Ю.Тимошенко - 13%, за П.Порошенка - 12,9%

Серед тих, що тих, хто вже визначився зі своїм кандидатом і має намір голосувати, В.Зеленського підтримують 26,6% респондентів, другу позицію ділять П.Порошенко і Ю.Тимошенко, яких готові підтримати по 17% виборців, які визначилися із вибором.

Опитування тривало 22-27 березня 2019 року серед 3 тис. громадян України віком від 18 років і старше шляхом особистого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,8%.

Опитування «Соцмоніторингу» і УІСД ім. Яременка:

Згідно з оприлюдненими у четвер даними соціологічного опитування, проведеного центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка 18-26 березня, за В.Зеленського готові проголосувати 22,8% опитаних, за Ю.Тимошенко - 12,6% респондентів, за П.Порошенка - 12%.

На четвертому місці - лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко, за якого готові віддати голоси 7,1% респондентів, за кандидата від «Опозиційної платформи - За життя» Юрія Бойка - 6,6%, за кандидата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула - 4,8% респондентів.


"ОБКОМ"

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28 Марта 2019 14:29

 

 

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