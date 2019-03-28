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«Укрнафта» змінила главу компанії і оновила наглядову раду

Акціонери ПАТ «Укрнафта» на зборах акціонерів, що відбулися у четвер, проголосували за дострокове припинення з 30 квітня 2019 року повноважень глави правління Марка Роллінса і обрання тимчасово виконувачем цих обов'язків Олега Геза.


Про це повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» один з учасників зборів.

Акціонери також оновили склад наглядової ради згідно з раніше оприлюдненим порядком денним.

Збори також надали згоду на придбання НАК «Нафтогаз України» 4 млрд куб м газу видобутку «Укрнафти». Йдеться про договори купівлі-продажу з визначенням ціни за формулою імпортного паритету: 1,25 млрд куб. м газу і 0,75 млрд куб. м поточного видобутку, а також 2 млрд 61,805 млн куб. м із підземних сховищ.

Згідно з повідомленням на сайті «Укрнафти», НАК «Нафтогаз України» запропонував обрати членами наглядової ради Юрія Вітренка (виконавчий директор НАК), Ярослава Теклюка (директор із юридичних питань НАК) і Поліну Загнітко (директор департаменту майнових і корпоративних відносин НАК).

Замість Андрія Коболєва, Сергія Коновця і Костянтина Пожидаєва «Нафтогаз» пропонував ввести до складу НР Олену Макєєву (екс-заступниця міністра фінансів), Андрія Бойцуна (член Стратегічної групи радників із підтримки реформ в Україні) і Олега Мозгового (екс-глава ДКЦПФР) як незалежних членів ради.

Міноритарні акціонери (група «Приват») запропонували переобрати членом наглядової ради Уріела Цві Лейбера і ввести до її складу Яну Мануїлову. Як незалежних членів міноритарії пропонують ввести до ради Миколу Почапського (гендиректора інвесткомпанії «Он-Лайн Капітал»), Андрія Процика (раніше входив до складу НР «Запорізький завод феросплавів») і Павла Загороднюка (екс-глава Всеукраїнської громадської організації «Спілка геологів України»).

«Укрнафта» у 2018 році збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 5% (на 0,069 млн т) порівняно з 2017 роком - до 1,448 млн тонн. Видобуток газу в 2018 році скоротився на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) - до 1,082 млрд куб. м, виробництво скріпленого газу - на 5,2% (на 6 тис. тонн), до 110 тис. тонн.

«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК «Нафтогаз України» належить 50% + 1 акція «Укрнафти», групі компаній, пов'язаних із колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.


"ОБКОМ"

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28 Марта 2019 16:39

 

 

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