В ГПУ заявили, що прокурор повідомив про підозру оточенню Порошенка без достатніх доказів

Прокурор Генеральної прокуратури України Костянтин Кулик здійснив повідомлення про підозру екс-главі Національного банку України Валерії Гонтаревій, екс-голові Адміністрації президента України Борису Ложкіну, заступнику голови Адміністрації президента Олексію Філатову та співвласнику інвесткомпанії ICU Костянтину Стеценку без наявності достатніх доказів, тому зазначені особи не вважаються підозрюваними, заявляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Генеральна прокуратура України інформує, що так зване повідомлення про підозру В.Гонтаревій, Б.Ложкіну, К.Стеценку, О.Філатову було здійснено з порушенням процесуального законодавства, яке вимагає: наявності достатніх доказів, доручення старшого групи прокурорів, особистого вручення. Жодна з цих вимог не була дотримана прокурором К.Куликом. Отже, зазначені особи не вважаються підозрюваними в розумінні ст. 42 Кримінального процесуального кодексу України», - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер, повідомляє Інтрефакс-Україна.

За її словами, Державне бюро розслідувань (ДБР) дасть правову оцінку діям прокурора К.Кулика.

Заступник генпрокурора України Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook також повідомив, що повідомлення про підозру деяким чиновникам було здійснено з порушенням процесуального законодавства.

«Цьому факту наразі надається відповідна правова оцінка, результати якої будуть озвучені найближчим часом», - написав Є.Єнін.