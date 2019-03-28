У Сімферополі заарештували ще 11 кримськотатарських активістів

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 11 кримськотатарських активістів із числа затриманих російськими силовиками 27 березня.

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомив адвокат Едем Семедляєв.

За його словами, Руслану Сулейманову, Аліму Керімову, Рустему Шейхалієву, Меджиту Абдурахманову, Яшару Муедінову, Білялу Аділову, Джемілю Гафарову, Ризі Ізетову, Ізету Абдулаєву, Асану Янікову і Шабану Умерову обрано запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 15 травня.

«Засідання проходили в закритому режимі. Деякі судді примудрялися проводити слухання за п'ять хвилин. Їх не годували. Наскільки я знаю, родичам не дозволяли передати їжу, води тільки дали попити», – розповів Едем Семедляєв.

Будівля суду перебувала під оточенням російських силовиків. Вони вимагали від людей, які прийшли підтримати затриманих, відійти від будівлі, попереджаючи про адміністративну відповідальність за «участь у несанкціонованому зібранні» (ст. 20.2 КоАП Росії).

У четвер суд розглядає клопотання слідства про запобіжний захід решті фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Засідання проходять у закритому режимі.

28 березня в російському Ростові-на-Дону російські силовики затримали трьох активістів «Кримської солідарності» Ремзі Бекірова, Османа Арифмеметова і Владлена Абдулкадирова, в будинках яких в Криму напередодні пройшли обшуки. Раніше суд у Сімферополі заочно заарештував Абдулкадирова до 15 травня.

Місцеперебування кримськотатарського активіста Едема Яячикова, якого шукають після обшуків у Криму, досі невідоме.

27 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував дев'ятьох кримськотатарських активістів, затриманих раніше вранці.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». За інформацією активістів, затримано 20 осіб. Ще чотирьох розшукують російські силовики.

Також під час обшуку в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя були затримані двоє з тих, хто прийшов підтримати своїх співвітчизників, – Ескендер Мамутов і Еміль Зіядінов. Суд у Сімферополі оштрафував Зіядінова на 500 рублів за «непокору поліції». А Мамутова заарештували на 5 діб.

У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків у Криму, проте не назвали кількість підозрюваних та їхні прізвища.

Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову і Шабану Умерову інкримінують ч. 1 ст. 205.5 КК Росії (організація діяльності терористичної групи). Інших затриманих підозрюють в участі у діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії).

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.