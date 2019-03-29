Дoба ООС: обстріли тривають, втрат немає

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році? На президентські та парламентські вибори (47) На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (6) На обвал мосту через Керченську протоку (74) На арешт Медведчука чи Новинського (102) На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (172) На виконання Мінських угод (6) На покращення (22) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ