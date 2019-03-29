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Дoба ООС: обстріли тривають, втрат немає
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 29 березня говориться:
«28 березня російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому тричі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» було здійснено п'ять обстрілів:
з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі населеного пункту ГНУТОВЕ;
двічі – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста АВДІЇВКА;
з великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту ОПИТНЕ;
з великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь двічі:
з мінометів калібру 82 мм – поблизу села КРИМСЬКЕ;
з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА.
Втрат серед українських захисників немає.
Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.
За даними розвідки, 28 березня вогнем у відповідь трьох окупантів було поранено.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».
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