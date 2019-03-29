ЦВК нагадує: припиніть галасування – голосування незабаром

В суботу, 30 березня, наступає «день тиші», коли забороняються будь-які агітаційні заходи і розміщення рекламних матеріалів кандидатів.

Про це нагадує прес-служба Центральної виборчої комісії у п’ятницю, повідомляє Українська правда.

«Шановні кандидати на пост президента України! Не допускайте порушень і дійте в межах чинного законодавства. Кожен з вас повинен відчувати свою відповідальність перед виборцями, які йому довіряють», – йдеться у повідомленні ЦВК.

«Які б різні ви не були, але ведення виборчої кампанії має проходити законно. Це перший показник чесної політики і надійного майбутнього країни. І якщо ви хочете порядку в країні, почніть з порядку у своїх виборчих кампаніях», – зазначають у Центрвиборчкомі.

У ЦВК в свою чергу запевняють, що не допустять жодного втручання в роботу комісії.

«Ми всі прагнемо в ході законного і прозорого виборчого процесу справедливих виборів, вільного та обдуманого голосування і чесних результатів», – резюмують у Центрвиборчкомі.