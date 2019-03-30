Доба ООС: один український військовий загинув, четверо отримали поранення

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 30 березня говориться:

«Порівняно з попередньою добою, 29 березня обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил значно загострилася. Протягом доби противник 19 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому 16 разів озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, та витративши 100 артилерійських боєприпасів калібрів 152, 122, 120 та 82 мм. Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з артилерійських систем, мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог обстріляв наших захисників сім разів:

двічі – з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села ШИРОКИНЕ;

з мінометів калібру 82 мм – у районі населених пунктів АВДІЇВКА та ВОДЯНЕ;

зі станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ;

з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї – поблизу селища міського типу ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ;

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 12 обстрілів:

чотири рази – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів, озброєння бойових машин піхоти БМП-1 та автоматичних станкових гранатометів – у районі селища міського типу ТРОЇЦЬКЕ;

тричі – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти БМП-1 – у районі населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА;

з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів – біля села КРИМСЬКЕ;

з артилерійських систем калібру 152 мм – поблизу міста ПОПАСНА;

з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ;

з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів – поблизу селища ЗОЛОТЕ-4;

зі стрілецької зброї – біля селища міського типу ЗАЙЦЕВЕ.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, четверо отримали поранення.

На обстріли противника Об'єднані сили давали адекватну відповідь, знищивши при цьому чотирьох та поранивши шістьох окупантів.

Також вогнем у відповідь знищено зенітний ракетний комплекс «Оса-АКМ» та станцію РЕБ Р-330Ж «Житель» російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».


"ОБКОМ"

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30 Марта 2019 08:47

 

 

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