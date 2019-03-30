Затриманих у Криму 23 активістів вивезли до Росії

Затриманих в окупованому Криму під час обшуків ФСБ кримських татар вивезли до Ростовської області РФ, де розмістять у п'ятьох СІЗО.

Про це 30 березня повідомила уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

«Інформація щодо місця перебування кримських татар на території Ростовської області підтвердилася. Їх розподілять у 5 СІЗО області. Три слідчих ізолятора розташовані у Ростові, два - у передмісті», - заявила омбудсмен.

Денісова уточнила, що серед утримуваних в Ростовській області Тофік Абдулгазієв, Іззет Абдуллаєв, Владлен Абдулкадиров, Меджит Абдурахманов, Білял Аділов, Енвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Акім Бекіров, Ремзі Бекіров, Сервет Газієв, Джеміль Гафаров, Різа Ізетов, Алім Карімов, Сейран Муртаза, Яшар Муєдінов, Ерфан Османов, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Руслан Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалієв, Асан Яніков.

«Не просто так для проведення обшуків у мікрорайоні Кам'янка м.Сімферополь було задіяно ростовських ФСБшників. Все завчасно сплановано, в тому числі переміщення», - додала вона.