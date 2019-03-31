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Дoбa OOС: поранено двох українських військовослужбовців
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 31 березня говориться:
«30 березня російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому тричі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» наші захисники були обстріляні тричі:
двічі – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста АВДІЇВКА;
з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту ПІСКИ.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь також три рази, обстрілюючи позиції Об'єднаних сил виключно з важкого озброєння:
двічі – з мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ;
з мінометів калібру 120 мм – поблизу селища НОВОЛУГАНСЬКЕ.
Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.
За даними розвідки, 30 березня вогнем у відповідь двох окупантів було знищено, шістьох – поранено.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».
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