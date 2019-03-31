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20:44

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Біля ЦВК все спокійно: півтори сотні «спортсменів», намети, стільці, столи...

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Голосування почалося

31 березня о 8:00 почалося голосування на чергових виборах президента України.


До бюлетеня для голосування внесено рекордну в історії України кількість кандидатів - 39.

Для проведення виборів створено 199 виборчих округів на всій території України (орієнтовно 29 888 виборчих дільниць), за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Орієнтовна кількість виборців на цих дільницях станом на 30 березня становить 29 млн 789 тис. 643 виборці.

315 тис. 725 українців скористалися правом змінити постійне місце голосування без зміни виборчої адреси.

101 виборчу дільницю створено у закордонному виборчому окрузі. ЦВК передала 424 тис. 341 бюлетень для голосування на виборах на цих дільницях. Також ЦВК утворила у винятковому порядку 80 спеціальних виборчих дільниць на території військових частин. Очікується, що близько 47 тис. військовослужбовців, які виконують завдання в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі, зможуть проголосувати на спецдільницях.

Для спостереження за виборами ЦВК зареєструвала 2 344 міжнародних офіційних спостерігачі від 19 міжнародних організацій та 17 іноземних держав. За виборами президента спостерігатимуть 89 622 спостерігачі від громадських організацій, велика кількість спостерігачів від кандидатів у президенти, особливо від П.Порошенка, Ю.Тимошенко, О.Ляшка, А.Гриценка, Ю.Бойка, О.Вілкула і Р.Кошулинського, і спостерігачі від 9 політичних партій.

Консорціум «Національний екзит-пол – 2019», до якого входять Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова, проведе у день виборів президента національний екзит-пол.

Окружні територіальні комісії мають до 5 квітня включно встановити результати голосування в межах територіальних виборчих округів.

Протягом 10 днів з дня голосування (до 10 квітня включно) ЦВК має встановити результати виборів і скласти відповідний протокол.

Якщо жоден із кандидатів не набирає понад 50% голосів, ЦВК звертається до Верховної Ради з поданням про призначення повторних виборів президента України, що ЦВК призначає на третю неділю після дня виборів (21 квітня).


Інтерфакс-Україна

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31 Марта 2019 08:16

 

 

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