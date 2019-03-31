|
01 апреля
|
00:58
|
|
Більш ніж половина виборців Закарпаття не голосувала
|
00:14
|
|
1,1% протоколів: Зеленський – 26,99%, Порошенко – 17,57%
31 марта
|
23:43
|
|
ЦВК опрацювала 0,54% протоколів: лідирують Зеленський, Тимошенко та Порошенко
|
23:25
|
|
«Національний екзит-пол» підбив підсумки: до другого туру виходять Зеленський і Порошенко
|
22:50
|
|
Явка на виборах - 63,41%
|
20:44
|
|
Результати екзіт-полу телеканалів Медведчука майже не відрізняються від екзіт-пола телеканалів Коломойського
|
20:28
|
|
Екзіт-пол Коломойського на замовлення Коломойського: переміг кандидат Коломойського
|
20:15
|
|
«Національний екзит-пол»: перший тур виборів завершено - для Тимошенко другого туру не буде
|
19:44
|
|
Біля ЦВК все спокійно: півтори сотні «спортсменів», намети, стільці, столи...
|
16:32
|
|
Закарпаття не поспішає голосувати на виборах президента України
|
15:48
|
|
КВУ прогнозує явку на рівні виборів 2014 року
|
15:43
|
|
Дружині кандидата Гриценка допомогли з другої спроби виконати свій подружній обов'язок
|
15:34
|
|
Керівники Житомирщини повторили нетрадиційну витівку Ляшка
|
15:06
|
|
Невідома «тітушня» збирається біля будівлі ЦВК (фото)
|
13:05
|
|
Гриценко проголосував – і втратив один голос
|
12:49
|
|
Українських виборців «коктейлем Молотова» не налякати
|
12:16
|
|
ЦВК: понад 16% виборців вже проголосували
|
08:16
|
|
Голосування почалося
|
08:04
|
|
Дoбa OOС: поранено двох українських військовослужбовців
30 марта
|
15:38
|
|
Затриманих у Криму 23 активістів вивезли до Росії
|
11:05
|
|
Голосування у неділю відбудеться вже за «літнім» часом
|
10:05
|
|
«Спікер парламенту Новоросії» Царьов скаржиться, що окупанти Криму його обдурили
|
08:47
|
|
Доба ООС: один український військовий загинув, четверо отримали поранення
29 марта
|
18:35
|
|
ЦВК нагадує: припиніть галасування – голосування незабаром
|
11:19
|
|
Cуд відкрив провадження за позовом УПЦ Московського патріархату до Мінкульту України
|
11:06
|
|
Центрвиборчком застерігає від використання штампів «Вибув» на бюлетенях
|
09:09
|
|
Дoба ООС: обстріли тривають, втрат немає
28 марта
|
21:24
|
|
У Сімферополі заарештували ще 11 кримськотатарських активістів
|
21:04
|
|
В ГПУ заявили, що прокурор повідомив про підозру оточенню Порошенка без достатніх доказів
|
16:39
|
|
«Укрнафта» змінила главу компанії і оновила наглядову раду
|
ЦВК: понад 16% виборців вже проголосували
Дані на 11.00.
Як повідомляє сайт Центрвиборчкому, активність виборців на 11 годину становить 16,08%.
|
|