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Українських виборців «коктейлем Молотова» не налякати
У Чернігівській області в одну з дільниць невідомий кинув запальну суміш з подальшим горінням.
Про це повідомляє у TwitterМВС України:
«Чернігівщина: о 10:50 у м. Борзна на одній із виборчих дільниць за адресою: вул. Пантелеймона Куліша,105 чоловік кинув запальну суміш з подальшим горінням. О 10:51 загорання ліквідовано. Внаслідок події ніхто не постраждав. Виборчий процес не припинявся».
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