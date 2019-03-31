Гриценко проголосував – і втратив один голос

Дружини полковника в списках не виявилося.

Кандидат на посаду президента України, лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко близько полудня неділі проголосував на виборах глави Української держави на одній із виборчих дільниць у Голосіївському районі Києва.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, разом з А.Гриценко на виборчу дільницю прибула його дружина, журналістка Юлія Мостова, яка не змогла проголосувати, оскільки її не виявилося у списках виборців.

«У мене настрій класний, але у дружини настрій поганий, тому що її позбавили права проголосувати вперше за всі роки, що вона тут живе», - сказав кандидат у президенти журналістам після того, як скористався своїм правом голосу.

У свою чергу Ю.Мостова зазначила, що голосує на цій дільниці з 18 років і кілька днів тому знаходила себе у списках.