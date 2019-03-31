Невідома «тітушня» збирається біля будівлі ЦВК (фото)

На площі біля Центральної виборчої комісії збираються молоді чоловіки нібито для охорони порядку.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Десятки молодих людей знаходяться на площі, однак вони не мають доступу до центральної частини площі навпроти входу до ЦВК. Ця частина огороджена металевим парканом, тут стоять правоохоронці.

Молоді люди не відповідають на запитання, до якої організації належать і чиї інтереси представляють.

До центрального входу мають доступ представники ЗМІ та особи з відповідним посвідченням. У зоні, що посилено охороняється поліцейськими, встановлено сцену.