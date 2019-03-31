Керівники Житомирщини повторили нетрадиційну витівку Ляшка

У день виборів президента України голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та мер Житомира Сергій Сухомлин сфотографувалися з розгорнутим бюлетенем біля скриньки після голосування.

Як повідомляє ОПОРА, політики опублікували фото на своїх сторінках у Facebook.

«Проголосував за продовження реформ!» – заявив Гундич.

«На світлині він тримає в руках розгорнутий бюлетень, який опускає в скриньку для голосування. Прізвища кандидатів та позначки на фото розмиті, однак можна припустити, що коли було зроблено це фото, інші особи, які є на дільниці, могли побачити відмітку, за кого Гундич віддав свій голос», - зазначають в ОПОРІ.

31 березня лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.

Радник глави МВС Іван Варченко заявив, що правоохоронці дадуть правову оцінку діям Ляшка.