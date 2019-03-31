 

01 апреля

00:58

Більш ніж половина виборців Закарпаття не голосувала

00:14

1,1% протоколів: Зеленський – 26,99%, Порошенко – 17,57%

31 марта

23:43

ЦВК опрацювала 0,54% протоколів: лідирують Зеленський, Тимошенко та Порошенко

23:25

«Національний екзит-пол» підбив підсумки: до другого туру виходять Зеленський і Порошенко

22:50

Явка на виборах - 63,41%

20:44

Результати екзіт-полу телеканалів Медведчука майже не відрізняються від екзіт-пола телеканалів Коломойського

20:28

Екзіт-пол Коломойського на замовлення Коломойського: переміг кандидат Коломойського

20:15

«Національний екзит-пол»: перший тур виборів завершено - для Тимошенко другого туру не буде

19:44

Біля ЦВК все спокійно: півтори сотні «спортсменів», намети, стільці, столи...

16:32

Закарпаття не поспішає голосувати на виборах президента України

15:48

КВУ прогнозує явку на рівні виборів 2014 року

15:43

Дружині кандидата Гриценка допомогли з другої спроби виконати свій подружній обов'язок

15:34

Керівники Житомирщини повторили нетрадиційну витівку Ляшка

15:06

Невідома «тітушня» збирається біля будівлі ЦВК (фото)

13:05

Гриценко проголосував – і втратив один голос

12:49

Українських виборців «коктейлем Молотова» не налякати

12:16

ЦВК: понад 16% виборців вже проголосували

08:16

Голосування почалося

08:04

Дoбa OOС: поранено двох українських військовослужбовців

30 марта

15:38

Затриманих у Криму 23 активістів вивезли до Росії

11:05

Голосування у неділю відбудеться вже за «літнім» часом

10:05

«Спікер парламенту Новоросії» Царьов скаржиться, що окупанти Криму його обдурили

08:47

Доба ООС: один український військовий загинув, четверо отримали поранення

29 марта

18:35

ЦВК нагадує: припиніть галасування – голосування незабаром

11:19

Cуд відкрив провадження за позовом УПЦ Московського патріархату до Мінкульту України

11:06

Центрвиборчком застерігає від використання штампів «Вибув» на бюлетенях

09:09

Дoба ООС: обстріли тривають, втрат немає

28 марта

21:24

У Сімферополі заарештували ще 11 кримськотатарських активістів

21:04

В ГПУ заявили, що прокурор повідомив про підозру оточенню Порошенка без достатніх доказів

16:39

«Укрнафта» змінила главу компанії і оновила наглядову раду

Керівники Житомирщини повторили нетрадиційну витівку Ляшка

У день виборів президента України голова Житомирської ОДА Ігор Гундич та мер Житомира Сергій Сухомлин сфотографувалися з розгорнутим бюлетенем біля скриньки після голосування.


Як повідомляє ОПОРА, політики опублікували фото на своїх сторінках у Facebook.

«Проголосував за продовження реформ!» – заявив Гундич.

«На світлині він тримає в руках розгорнутий бюлетень, який опускає в скриньку для голосування. Прізвища кандидатів та позначки на фото розмиті, однак можна припустити, що коли було зроблено це фото, інші особи, які є на дільниці, могли побачити відмітку, за кого Гундич віддав свій голос», - зазначають в ОПОРІ.

31 березня лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.

Радник глави МВС Іван Варченко заявив, що правоохоронці дадуть правову оцінку діям Ляшка.


Українська правда

Версия для печати  Версия для печати

31 Марта 2019 15:34

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (47)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (6)

На обвал мосту через Керченську протоку (74)

На арешт Медведчука чи Новинського (102)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (172)

На виконання Мінських угод (6)

На покращення (22)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 