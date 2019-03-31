Дружині кандидата Гриценка допомогли з другої спроби виконати свій подружній обов'язок

Дружина кандидат на посаду президента України, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка Юлія Мостова проголосувала на президентських виборах на своїй ділянці.

Раніше Ю.Мостова разом з А.Гриценком прибула на виборчу дільницю, проте не змогла проголосувати, оскільки її не виявилося в списках виборців.

«Ми зробили перевірку і за результатами перевірки встановили, що вона є в списках виборчої дільниці № 800017 під номером 1269. Тому ми можемо запросити ще раз Юлію Володимирівну на дільницю проголосувати, вона є у списку», - сказав заступник голови ЦВК Олег Конопольський на брифінгу в неділю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє Радіо Свобода, «за деякий час спостерігачі повідомили журналістів про те, що все-таки знайшли Юлію Мостову, і її теж повідомили про те, що вона є в списку. І вона прийшла для того, щоб зробити свій вибір».