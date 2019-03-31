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00:58

Більш ніж половина виборців Закарпаття не голосувала

00:14

1,1% протоколів: Зеленський – 26,99%, Порошенко – 17,57%

31 марта

23:43

ЦВК опрацювала 0,54% протоколів: лідирують Зеленський, Тимошенко та Порошенко

23:25

«Національний екзит-пол» підбив підсумки: до другого туру виходять Зеленський і Порошенко

22:50

Явка на виборах - 63,41%

20:44

Результати екзіт-полу телеканалів Медведчука майже не відрізняються від екзіт-пола телеканалів Коломойського

20:28

Екзіт-пол Коломойського на замовлення Коломойського: переміг кандидат Коломойського

20:15

«Національний екзит-пол»: перший тур виборів завершено - для Тимошенко другого туру не буде

19:44

Біля ЦВК все спокійно: півтори сотні «спортсменів», намети, стільці, столи...

16:32

Закарпаття не поспішає голосувати на виборах президента України

15:48

КВУ прогнозує явку на рівні виборів 2014 року

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15:34

Керівники Житомирщини повторили нетрадиційну витівку Ляшка

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Невідома «тітушня» збирається біля будівлі ЦВК (фото)

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Гриценко проголосував – і втратив один голос

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Українських виборців «коктейлем Молотова» не налякати

12:16

ЦВК: понад 16% виборців вже проголосували

08:16

Голосування почалося

08:04

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15:38

Затриманих у Криму 23 активістів вивезли до Росії

11:05

Голосування у неділю відбудеться вже за «літнім» часом

10:05

«Спікер парламенту Новоросії» Царьов скаржиться, що окупанти Криму його обдурили

08:47

Доба ООС: один український військовий загинув, четверо отримали поранення

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11:19

Cуд відкрив провадження за позовом УПЦ Московського патріархату до Мінкульту України

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Центрвиборчком застерігає від використання штампів «Вибув» на бюлетенях

09:09

Дoба ООС: обстріли тривають, втрат немає

28 марта

21:24

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В ГПУ заявили, що прокурор повідомив про підозру оточенню Порошенка без достатніх доказів

16:39

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КВУ прогнозує явку на рівні виборів 2014 року

Комітет виборців України прогнозує явку на чергових виборах президента України на рівні голосування 2014 року, повідомив глава КВУ Олексій Кошель.


«Ми бачимо, що явка фактично збігається з показниками 2014 плюс/мінус 0,5%. Якщо нічого не станеться, ми можемо побачити явку на рівні 2014 року. Це дуже непогані показники, які свідчать про те, що громадяни дуже активно голосують», - сказав він в ефірі телеканалу «Прямий».

О. Кошель наголосив, що Комітет виборців України наразі не бачить загрози зриву виборів.

«Я не бачу жодних підстав говорити про можливу загрозу зриву виборів. Є проблема з агітацією, є проблема з роботою комісій. Але те, що мене тішить, є лише кілька фактів, коли ми можемо підозрювати організацію контрольованого голосування», – сказав він.

Явка виборців на президентських виборах в 2014 році становила 60,2%.


Інтерфакс-Україна

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31 Марта 2019 15:48

 

 

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