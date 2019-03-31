КВУ прогнозує явку на рівні виборів 2014 року

Комітет виборців України прогнозує явку на чергових виборах президента України на рівні голосування 2014 року, повідомив глава КВУ Олексій Кошель.

«Ми бачимо, що явка фактично збігається з показниками 2014 плюс/мінус 0,5%. Якщо нічого не станеться, ми можемо побачити явку на рівні 2014 року. Це дуже непогані показники, які свідчать про те, що громадяни дуже активно голосують», - сказав він в ефірі телеканалу «Прямий».

О. Кошель наголосив, що Комітет виборців України наразі не бачить загрози зриву виборів.

«Я не бачу жодних підстав говорити про можливу загрозу зриву виборів. Є проблема з агітацією, є проблема з роботою комісій. Але те, що мене тішить, є лише кілька фактів, коли ми можемо підозрювати організацію контрольованого голосування», – сказав він.

Явка виборців на президентських виборах в 2014 році становила 60,2%.