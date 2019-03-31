Біля ЦВК все спокійно: півтори сотні «спортсменів», намети, стільці, столи...

Біля будівлі Центральної виборчої комісії в Києві зібралися майже 150 осіб, обстановка спокійна.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, станом на 18:45 неділі біля будівлі ЦВК перебувають приблизно 150 осіб, стоять переважно чоловіки спортивної зовнішності. Вони розділилися на невеликі групи, спілкуються, жодних дій не роблять

За словами поліції комунікації, обстановка протягом всього дня на площі біля Центрвиборчкому спокійна. Частина з мітингувальників або не хочуть розмовляти з поліцією, або не знають, з якою метою вони перебувають на площі.

Крім того, поліція повідомила, що офіційно заявки на проведення акції в день голосування на виборах президента біля будівлі ЦВК подала одна громадська організація «Потон».

За словами голови цієї організації Павла Онищенка, не всі з присутніх на площі є членами цієї організації. Він зазначив, що та частина мітингувальників, яка стосується їхньої організації, стежить за тим, щоб голосування відбувалося без фальсифікацій. А в разі фальсифікації члени організації готові реагувати. Як саме, П.Онищенко не повідомив, але пообіцяв, що «радикальних дій не буде».

Крім того, на площі біля ЦВК встановлено три навіси з пластиковими стільцями і столами всередині. Голова «Потону» зазначив, що ці навіси належать не їм, а партії ВО «Батьківщина».

Водночас співробітники поліції констатують, що навіси встановлювали саме члени організації «Потон».