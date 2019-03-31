 

01 апреля

00:58

Більш ніж половина виборців Закарпаття не голосувала

00:14

1,1% протоколів: Зеленський – 26,99%, Порошенко – 17,57%

31 марта

23:43

ЦВК опрацювала 0,54% протоколів: лідирують Зеленський, Тимошенко та Порошенко

23:25

«Національний екзит-пол» підбив підсумки: до другого туру виходять Зеленський і Порошенко

22:50

Явка на виборах - 63,41%

20:44

Результати екзіт-полу телеканалів Медведчука майже не відрізняються від екзіт-пола телеканалів Коломойського

20:28

Екзіт-пол Коломойського на замовлення Коломойського: переміг кандидат Коломойського

20:15

«Національний екзит-пол»: перший тур виборів завершено - для Тимошенко другого туру не буде

19:44

Біля ЦВК все спокійно: півтори сотні «спортсменів», намети, стільці, столи...

16:32

Закарпаття не поспішає голосувати на виборах президента України

15:48

КВУ прогнозує явку на рівні виборів 2014 року

15:43

Дружині кандидата Гриценка допомогли з другої спроби виконати свій подружній обов'язок

15:34

Керівники Житомирщини повторили нетрадиційну витівку Ляшка

15:06

Невідома «тітушня» збирається біля будівлі ЦВК (фото)

13:05

Гриценко проголосував – і втратив один голос

12:49

Українських виборців «коктейлем Молотова» не налякати

12:16

ЦВК: понад 16% виборців вже проголосували

08:16

Голосування почалося

08:04

Дoбa OOС: поранено двох українських військовослужбовців

30 марта

15:38

Затриманих у Криму 23 активістів вивезли до Росії

11:05

Голосування у неділю відбудеться вже за «літнім» часом

10:05

«Спікер парламенту Новоросії» Царьов скаржиться, що окупанти Криму його обдурили

08:47

Доба ООС: один український військовий загинув, четверо отримали поранення

29 марта

18:35

ЦВК нагадує: припиніть галасування – голосування незабаром

11:19

Cуд відкрив провадження за позовом УПЦ Московського патріархату до Мінкульту України

11:06

Центрвиборчком застерігає від використання штампів «Вибув» на бюлетенях

09:09

Дoба ООС: обстріли тривають, втрат немає

28 марта

21:24

У Сімферополі заарештували ще 11 кримськотатарських активістів

21:04

В ГПУ заявили, що прокурор повідомив про підозру оточенню Порошенка без достатніх доказів

16:39

«Укрнафта» змінила главу компанії і оновила наглядову раду

Біля ЦВК все спокійно: півтори сотні «спортсменів», намети, стільці, столи...

Біля будівлі Центральної виборчої комісії в Києві зібралися майже 150 осіб, обстановка спокійна.


Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, станом на 18:45 неділі біля будівлі ЦВК перебувають приблизно 150 осіб, стоять переважно чоловіки спортивної зовнішності. Вони розділилися на невеликі групи, спілкуються, жодних дій не роблять

За словами поліції комунікації, обстановка протягом всього дня на площі біля Центрвиборчкому спокійна. Частина з мітингувальників або не хочуть розмовляти з поліцією, або не знають, з якою метою вони перебувають на площі.

Крім того, поліція повідомила, що офіційно заявки на проведення акції в день голосування на виборах президента біля будівлі ЦВК подала одна громадська організація «Потон».

За словами голови цієї організації Павла Онищенка, не всі з присутніх на площі є членами цієї організації. Він зазначив, що та частина мітингувальників, яка стосується їхньої організації, стежить за тим, щоб голосування відбувалося без фальсифікацій. А в разі фальсифікації члени організації готові реагувати. Як саме, П.Онищенко не повідомив, але пообіцяв, що «радикальних дій не буде».

Крім того, на площі біля ЦВК встановлено три навіси з пластиковими стільцями і столами всередині. Голова «Потону» зазначив, що ці навіси належать не їм, а партії ВО «Батьківщина».

Водночас співробітники поліції констатують, що навіси встановлювали саме члени організації «Потон».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

31 Марта 2019 19:44

 

 

На яку подію Ви більш за все чекаєте у 2019 році?

На президентські та парламентські вибори (47)

На появу в Україні Російської церкви Московського патріархату (6)

На обвал мосту через Керченську протоку (74)

На арешт Медведчука чи Новинського (102)

На звільнення українських заручників, що перебувають у РФ, Криму і ОРДЛО (172)

На виконання Мінських угод (6)

На покращення (22)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 