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«Національний екзит-пол»: перший тур виборів завершено - для Тимошенко другого туру не буде
За даними «Національного екзит-полу», перший тур чергових президентських виборів 31 березня виграв шоумен Володимир Зеленський.
Про це свідчать результати Національного екзит-полу станом на 18.00, оприлюднені після закриття виборчих дільниць.
За Зеленського віддали голоси 30,4% опитаних українців.
Друге місце, згідно даних соціологів, посідає чинний президент Петро Порошенко з результатом 17,8%.
Третій результат показує лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко з 14,2% електоральної підтримки.
Директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна наголосила, що це попередні результати – станом на 18-ту годину. Остаточні результати Національного екзит-полу стануть відомими о 23.00.
Національний екзит-пол проводили «Демініціативи», КМІС та Центр Разумкова.
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