Екзіт-пол Коломойського на замовлення Коломойського: переміг кандидат Коломойського

До другого туру виборів президента України виходять шоумен Володимир Зеленський і нинішній глава держави Петро Порошенко, їх підтримали в першому турі виборів відповідно 30,1% і 18,5% виборців, свідчать дані екзит-полу, проведеного ТСН на замовлення телеканалу «1+1».

За даними екзит-полу, в лідерки партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко - 14,0% голосів, кандидата від «Опозиційної платформи - За життя» Юрія Бойка підтримали -9,1%, виборців, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка - 7,6%.