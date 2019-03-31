Результати екзіт-полу телеканалів Медведчука майже не відрізняються від екзіт-пола телеканалів Коломойського

Згідно з даними екзит-полу, проведеного на замовлення телеканалів «112. Україна» та NewsОne, у президентських перегонах лідирує шоумен Володимир Зеленський із 30,7% голосів, нинішній глава держави Петро Порошенко набирає 18,6%, лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко - 13,9% голосів виборців.

Згідно з даними екзіт-полу станом на 18.00 неділі, оприлюдненими після завершення голосування в Україні, до першої п'ятірки кандидатів за рівнем електоральної підтримки також увійшли кандидат від «Опозиційної платформи - За життя»Юрій Бойко - 10,3% голосів, а замикає п'ятірку лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко з 7,3% голосів.

Всеукраїнський екзит-пол на замовлення телеканалів «112. Україна» та «NewsOne» проводили Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA (Австрія) і український центр «Соціальний моніторинг».

Станом на 18.00 неділі загалом було опитано 26 тис. 548 осіб, статистична похибка - не більше ніж 2,1%.