«Національний екзит-пол» підбив підсумки: до другого туру виходять Зеленський і Порошенко

Шоумен Володимир Зеленський лідирує в першому турі голосування на виборах президента України з 30,6%, глава держави Петро Порошенко набирає 17,8%, лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко - 14,2%, свідчать дані Національного екзит-полу.

Кандидата від «Опозиційної платформи - За життя» Юрія Бойка підтримали 9,7% виборців, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка - 7,1%, екс-главу СБУ Ігоря Смешка - 6,5%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4,7%, кандидата в президенти України від партії «Опозиційний блок» Олександра Вілкула підтримали 4,0%.

Кандидат від партії «Свобода» Руслан Кошулинський набрав 1,7%, народний депутат, партія «Українське об'єднання патріотів – «УКРОП» Олександр Шевченко - 0,5%, народний депутат, самовисуванець Юрій Тимошенко - 0,4%, народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець - 0,3%.

Підприємець, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов, екс-глава СБУ, лідер партії «Громадсько-політичний рух «Справедливість» Валентин Наливайченко та народний депутат, голова партії «Відродження» Віктор Бондар отримали по 0,2% підтримки виборців.

Решта кандидатів набрали по 0,1% і менше голосів.

У регіональному розрізі В.Зеленський найбільшу підтримку здобув на півдні України (42,1%), на сході за нього проголосував 31%, у центрі - 28,5%, на заході країни - 21,8%.

За П.Порошенка найбільше проголосували на заході України (25,8%), в центрі - 19,3%, на півдні - 11,4%, на сході - 9,4%.

Ю.Тимошенко має майже однакову підтримку на заході (17,6%) і в центрі України (17,4%), на півдні її підтримали 9,6%, на сході - 7,4%.

За Ю.Бойка на сході України проголосували 27,4%, на півдні - 14,8%, у центрі - 5,7%, на заході - 1,9%.

А.Гриценко найбільшу підтримку має на заході країни (12,6%), у центрі - 7,5%, на півдні - 3,2%, на сході - 2,7%.

І.Смешка підтримали 9,7% виборців у центрі України, на заході, півдні та сході країни - 5,0%, 4,5% і 3,8% відповідно.

В О.Ляшка приблизно однакова підтримка на заході (5,9%) і в центрі (5,3%), на сході його підтримали 3,9%, на півдні - 3,2%.

За О.Вілкула на сході проголосували 10,4%, на півдні - 7,6%, в центрі - 1,7%, на заході - 0,4%.

Зіпсували бюлетені 0,6% опитаних, зокрема 0,8% на сході та 0,5% у центрі країни.

Під час екзит-полу було опитано 19 тис. 431 респондента на 400 виборчих дільницях за допомогою методики таємного голосування.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,5% для лідерів (за чисельністю отриманих голосів) і в межах 0,5-1% - для інших кандидатів.

Національний екзит-пол проводив консорціум, до якого входять фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова.