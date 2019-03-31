ЦВК опрацювала 0,54% протоколів: лідирують Зеленський, Тимошенко та Порошенко

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко та Петро Порошенко набирають 28,51%, 18,03% і 16,94% голосів виборців відповідно, повідомляє Центральна виборча комісія за підсумками опрацювання 0,54% протоколів.

Згідно з тими даними, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка проголосували 9,37% виборців, за кандидата від «Опозиційної платформи - За життя» Юрія Бойка - 7,32%, за лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка - 6,32%, екс-главу СБУ Ігоря Смешка - 4,38%, кандидата від партії «Свобода» Руслана Кошулинського - 1,97%, кандидата від партії «Опозиційний блок» Олександра Вілкула - 1,94%.

Решта кандидатів набирають менше ніж 1% голосів кожен. Визнано недійсними 1,25% виборчих бюлетенів.