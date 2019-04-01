1,1% протоколів: Зеленський – 26,99%, Порошенко – 17,57%

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський і нинішній глава держави Петро Порошенко набирають 26,99% і 17,57% голосів виборців відповідно, повідомляє Центральна виборча комісія за підсумками опрацювання 1,1% протоколів.

Згідно з даними ЦВК, за лідерку ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко проголосували 16,4% виборців, кандидата від «Опозиційної платформи - За життя» Юрія Бойка - 9,39%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 8,89%, за лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка - 6,36%, екс-главу СБУ Ігоря Смешка - 4,44%, кандидата від партії «Опозиційний блок» Олександра Вілкула - 2,63%, від партії «Свобода» Руслана Кошулинського - 2, 08%.

Решта кандидатів набирають менше ніж 1% голосів кожен.

Визнано недійсними 1,38% виборчих бюлетенів.