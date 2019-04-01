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Доба ООС: майже тиша, втрат немає
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведення станом на 07:00 1 квітня говориться:
«31 березня противник обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ.
Втрат серед наших захисників немає.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано».
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