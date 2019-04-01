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ЦВК опрацювала понад половину протоколів: попереду Зеленський і Порошенко
Кандидати в президенти України Володимир Зеленський і діючий глава держави Петро Порошенко виходять до другого туру виборів, набираючи 30,23% і 16,57% голосів виборців відповідно.
Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії за підсумками обробки 54,70% протоколів.
За лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко проголосували 13,10% виборців.
Кандидат від «Опозиційною платформи - За життя» Юрій Бойко отримав 11,49% голосів, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко - 7,13%, екс-глава СБУ Ігор Смешко - 5,93%, лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 5,12%, кандидат від партії «Опозиційний блок» Олександр Вілкул - 4,23%, Руслан Кошулинський - 1,68%.
Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.
Визнано недійсними 1,17% виборчих бюлетенів.
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