У штабі Порошенка втішаються: у нього є великий резерв

У виборчому штабі Петра Порошенка вважають, що чинний глава держави має більший резерв для добору голосів у другому турі виборів, аніж Володимир Зеленський.

Про це заявив у коментарі журналістам речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Звичайно, я не думаю, що його (Зеленського – ред.) результат буде нижчим у другому турі, звичайно, він добере певну кількість голосів. Але резерв для добору голосів на сьогодні більший у Порошенка, ніж у Зеленського», - сказав Медведєв.

Він зазначив, що виборців, які взяли участь у першому турі голосування, умовно можна поділити на дві категорії - тих, які проголосували «по приколу», і які проголосували «не по приколу».

«Ті, які хотіли проголосувати «по приколу», всі вичерпалися. Тепер боротьба буде за тих, хто «не по приколу», і мені здається, що у цій боротьбі якраз у Порошенка шансів більше, ніж у Зеленського», - заявив речник виборчого штабу Порошенка.

За словами Медведєва, він виходить з того, що не задоволені виборці у першому турі мали вибір голосувати за Зеленського або за інших опозиційних кандидатів. Він спрогнозував, що для цих виборців існує «якась межа, якісь критерії, якісь індикатори», які привели їх до висновку, що голосувати за Зеленського «несерйозно».

«Очевидно, що при їхньому критицизмі до влади є якісь інші критерії того, яким має бути кандидат у президенти. І хоча, напевно, їм не подобається Порошенко, але, я думаю, що він таким критеріям кандидата в президенти може відповідати більше, ніж Зеленський», - резюмував Медведєв.