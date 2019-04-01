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57,46% протоколів: відрив Зеленського від Порошенка зростає

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський і діючий глава держави Петро Порошенко виходять до другого туру виборів, набираючи 30,28% і 16,49% голосів виборців відповідно.


Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії за підсумками обробки 57,46% протоколів.

За Юлію Тимошенко проголосували 13,10% виборців.

Юрій Бойко отримав 11,54% голосів, Анатолій Гриценко - 7,10%, Ігор Смешко - 5,93%, Олег Ляшко - 5,11%, Олександр Вілкул - 4,26%, Руслан Кошулинський - 1,67%.

Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.

Визнано недійсними 1,17% виборчих бюлетенів.


"ОБКОМ"

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01 Апреля 2019 10:04

 

 

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів?

Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (15)

Ні, «камбек» вже неможливий (11)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 