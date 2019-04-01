|
|
|
57,46% протоколів: відрив Зеленського від Порошенка зростає
Кандидати в президенти України Володимир Зеленський і діючий глава держави Петро Порошенко виходять до другого туру виборів, набираючи 30,28% і 16,49% голосів виборців відповідно.
Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії за підсумками обробки 57,46% протоколів.
За Юлію Тимошенко проголосували 13,10% виборців.
Юрій Бойко отримав 11,54% голосів, Анатолій Гриценко - 7,10%, Ігор Смешко - 5,93%, Олег Ляшко - 5,11%, Олександр Вілкул - 4,26%, Руслан Кошулинський - 1,67%.
Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.
Визнано недійсними 1,17% виборчих бюлетенів.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку