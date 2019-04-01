Зеленського вже не лякають ані інтерв’ю, ані дебати

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявив, що готовий прийти на дебати з чинним президентом Петром Порошенком.

«Я готовий. Я відкрита людина, я готовий до будь-якого інтерв'ю», - сказав В.Зеленський на брифінгу в штабі в Києві, відповідаючи на запитання про те, чи готовий він вийти на дебати з П.Порошенком, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Раніше в неділю П.Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: «Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати».