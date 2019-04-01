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Понад 65% протоколів: без суттєвих змін
Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявив, що готовий прийти на дебати з чинним президентом Петром Порошенком.
Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії за підсумками обробки 65,75% протоколів.
За Юлію Тимошенко проголосували 13,10% виборців.
Юрій Бойко отримав 11,59% голосів, Анатолій Гриценко - 7,05%, Ігор Смешко - 5,93%, Олег Ляшко - 5,14%, Олександр Вілкул - 4,31%, Руслан Кошулинський - 1,65%.
Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.
Визнано недійсними 1,18% виборчих бюлетенів.
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