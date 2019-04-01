Понад 65% протоколів: без суттєвих змін

Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів? Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (15) Ні, «камбек» вже неможливий (11) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ