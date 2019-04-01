У «ДНР» вже відмовились від «діалогу» з Зеленським

Тому що він «заохочував українських військових».

Про це у ефірі телеканалу «Росія 24» заявив «зам очільника народної міліції ДНР» Едуард Басурін (мовою оригіналу):

«Нет, с Зеленским мы не сможем вести переговоры. Напомню, что он со своей группой «Квартал 95» выезжал в зону АТО, где давал концерты, поощрял украинских военных-бандитов, которые убивали мирных граждан. Поэтому диалога с ним никакого не будет. Прорыва в минском переговорном процессе также ждать не стоит».