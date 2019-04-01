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Понад 80% протоколів: Тимошенко трохи наблизилась до Порошенка
Володимир Зеленський і Петро Порошенко виходять до другого туру виборів, набираючи 30,41% і 16,03% голосів виборців відповідно.
Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії за підсумками обробки 80,33% протоколів.
За Юлію Тимошенко проголосували 13,24% виборців.
Юрій Бойко отримав 11,55% голосів, Анатолій Гриценко - 7,03%, Ігор Смешко - 5,95%, Олег Ляшко - 5,30%, Олександр Вілкул - 4,30%, Руслан Кошулинський - 1,64%.
Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.
Визнано недійсними 1,18% виборчих бюлетенів.
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