ЦВК почала отримувати протоколи з «мокрими» печатками

До ЦВК надійшли перші паперові протоколи від окружних виборчкомів.

Центральна виборча комісія (ЦВК) почала отримувати від представників окружних виборчих комісій паперові протоколи з результатами голосування виборців з мокрими печатками. Про це під час так званого безперервного засідання заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

«Під час прийняття та обробки протоколів окружних і обробки протоколів ОВК можуть бути встановлені недоліки і розбіжності. Тому деяких колег протягом безперервного засідання ми будемо бачити, наприклад, двічі, для того, щоб отримати уточнений протокол», - повідомила Сліпачук.

Додамо, що члени ЦВК отримали паперові протоколи з мокрими печатками про результати голосування від окружної комісії в Донецькій області.

«На засідання прибули наші колеги з окружної комісії територіального виборчого округу №51. Це селище міського типу Зайцеве Донецької області. Перше питання - оголошення протоколів ОВК про підсумки голосування в межах округів», - повідомила Сліпачук.

Після отримання протоколу від ОВК у засіданні було оголошено перерву до 17:00.