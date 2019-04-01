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У Порошенка вже менш 16%
Володимир Зеленський і Петро Порошенко виходять до другого туру виборів, набираючи 30,26% і 15,98% голосів виборців відповідно.
Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії за підсумками обробки 90,26% протоколів.
За Юлію Тимошенко проголосували 13,36% виборців.
Юрій Бойко отримав 11,54% голосів, Анатолій Гриценко - 7,00%, Ігор Смешко - 5,97%, Олег Ляшко - 5,44%, Олександр Вілкул - 4,24%, Руслан Кошулинський - 1,65%.
Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.
Визнано недійсними 1,18% виборчих бюлетенів.
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