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Меркель привітала Порошенка з успіхом на виборах
Відбулася телефонна розмова між президентом України Петром Порошенком та федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Про це повідомляє прес-служба президента України:
«Ангела Меркель привітала Петра Порошенка з виходом у другий тур президентської кампанії.
Було відзначено чесність та змагальність виборчого процесу в Україні.
Відбувся також обмін думками щодо подальших кроків, зокрема у рамках Нормандського формату, для активізації мирного процесу з імплементації Мінських домовленостей, звільнення заручників Кремля, а також щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої місії під егідою ООН на території окупованого Донбасу.
Петро Порошенко подякував німецькому лідеру за особливу увагу до ситуації в Україні.
Сторони обговорили подальші двосторонні контакти на найвищому рівні».
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