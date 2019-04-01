Меркель привітала Порошенка з успіхом на виборах

Відбулася телефонна розмова між президентом України Петром Порошенком та федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє прес-служба президента України:

«Ангела Меркель привітала Петра Порошенка з виходом у другий тур президентської кампанії.

Було відзначено чесність та змагальність виборчого процесу в Україні.

Відбувся також обмін думками щодо подальших кроків, зокрема у рамках Нормандського формату, для активізації мирного процесу з імплементації Мінських домовленостей, звільнення заручників Кремля, а також щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої місії під егідою ООН на території окупованого Донбасу.

Петро Порошенко подякував німецькому лідеру за особливу увагу до ситуації в Україні.

Сторони обговорили подальші двосторонні контакти на найвищому рівні».